Polícia militar prende traficante de drogas e apreende arma de fogo em RC

Durante patrulhamento no Jardim Progresso, os policias avistaram uma pessoa em atitude suspeita, a qual ao visualizar a viatura empreendeu fuga, sendo acompanhada e detida na sequência, defronte sua residência. Ao realizarem os procedimentos de busca os policiais obtiveram sucesso em localizar um revólver carregado com 06 munições e uma bolsa contendo aproximadamente 2,5 Kg de maconha, 31 porções de crack, além de mais 12 munições sobressalentes, e ao vistoriarem o imóvel do criminoso, localizaram uma balança de precisão.

Na sequência o traficante foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.

Flagrante de tráfico de drogas

Segundo informações da Policia Militar foi abordado um veículo marca Volvo FH 440 de Caririacu /CE, e após minuciosa busca veicular foi localizado sob a carga e milho (a granel) grande quantidade de droga (maconha). A ocorrência em andamento. O fato aconteceu no início da tarde de ontem (6) por volta das 13h na SP 101 Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 42,000 Município: Capivari/SP. Trabalharam na ocorrência os policiais militares 1 Tenente Sobral – 1 Tenente Pierobom, Sgt PM Thiago, CB Rodrigo Breda.