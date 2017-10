Máquina de fraldas é iniciativa pioneira no atendimento social da prefeitura

Numa iniciativa pioneira para o atendimento social realizado pela prefeitura de Rio Claro, o município agora conta com uma máquina de fazer fraldas. Com capacidade de produzir até mil peças por hora, o equipamento é uma importante aquisição para o acolhimento às pessoas que mais necessitam. A máquina foi entregue na terça-feira (3) e é uma ação em parceria com a União de Amigos (Udam). “É mais um exemplo de como o trabalho em conjunto com as entidades resulta em benefícios para a comunidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O equipamento foi instalado no prédio do programa municipal de Economia Solidária, localizado na Rua 10 entre avenidas 28 e 30, onde antes funcionava a Unesp. A máquina produz fraldas adultas e infantis nos tamanhos P, M, G e GG.

“É a sociedade unida com pessoas sérias no poder público, levando conforto e esperança à comunidade”, observou o presidente da Udam, Adriano Marchi, durante a entrega da máquina, que contou com a presença da secretária do Desenvolvimento Social, Érica Belomi e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa, que explica como será feita distribuição das fraldas produzidas. “O foco de atendimento serão os idosos, a partir de critérios sociais e do cadastro de atendimento do Fundo Social”, informa, lembrando ainda que a produção também poderá atender parte da demanda das pastas do Desenvolvimento Social e da Saúde.

“É um impacto social muito grande e positivo poder atender famílias que precisam das fraldas e que, muitas vezes, não têm como arcar com esse custo”, comenta Érica, lembrando que a capacitação para aprender a operar o equipamento terá início em breve com os bolsistas do Nova Vida, programa municipal que oferece oportunidade de emprego e capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.