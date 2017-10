Feriado da Padroeira deve levar 615 mil veículos para rodovias

O feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, deve movimentar as rodovias administradas pela AB Colinas, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, entre a próxima quarta-feira, dia 11 e domingo, 15, com cerca de 615 mil veículos.

O motorista que não deseja enfrentar tráfego intenso na saída para o feriado deve evitar pegar a estrada entre 6h às 12h da quinta. Durante a volta, o horário de maior movimento promete ser entre 12h e 18h do domingo.

Castello Branco

A Rodovia Castello Branco (SP-280), uma das principais vias de acesso para o interior do Estado, cujo trecho de concessão da AB Colinas vai de Itu a Tatuí, deve receber 195 mil veículos.

SP-075

Na SP-075 (Rodovias Archimedes Lammoglia, Prefeito Hélio Steffen, Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado e Santos Dumont), que liga Itu a Campinas, ao todo, são aguardados 193 mil veículos.

SP-127

Na SP-127 (Rodovias Fausto Santomauro, Cornélio Pires e Antônio Romano Schincariol), entre os municípios de Rio Claro e Tatuí, estima-se um total de 61 mil veículos.

SP-300

Na SP-300 (Rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Marechal Rondon), entre Jundiaí e Tietê, são esperados 126 mil veículos. Por último, a SPI-102/300, conhecida como Contorno de Itu, deve receber cerca de 40 mil veículos no feriado.

Estrutura

O usuário terá a disposição, nas sete bases operacionais distribuídas pelos trechos de responsabilidade da concessionária, uma frota composta por Unidades de Resgate, Veículos de Inspeção e Supervisão de Tráfego, Guinchos Leves e Pesados, Caminhão Boiadeiro e outros. Além disso, toda esta estrutura se junta às 38 câmeras de monitoramento, 551 unidades de Call Box (telefones de emergência instalados a cada quilômetro) e 23 painéis eletrônicos de mensagens existentes em toda a malha concedida.

A concessionária também tem à disposição do usuário a Central de Atendimento no telefone 0800-7035080. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, tanto por telefone fixo quanto por celular. Por meio dele, o usuário obtém informações sobre localizações de municípios, condições do tráfego e climáticas nos trechos da concessionária, obras em andamento, localização das bases operacionais e da Polícia Militar Rodoviária e informações sobre serviços de utilidade pública. Além disso, o usuário pode acessar o site da AB Colinas (www.abcolinas.com.br) e conferir em tempo real, no mapa interativo, a situação do trânsito e as interdições de pistas.