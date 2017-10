Farmácia Todo Dia atendeu mais de 22 mil pessoas desde março

O programa Farmácia Todo Dia que a prefeitura de Rio Claro implantou em março deste ano fez mais de 22 mil atendimentos até este início de outubro. É uma ampliação de cerca de 30% no atendimento voltado ao fornecimento gratuito de medicamentos. Em média são atendidas 800 pessoas por final de semana, somando as unidades da Avenida 29 e a anexa a UPA do Cervezão. No programa, as farmácias dessas duas unidades ficam abertas aos sábados, domingos e feriados.

“Esses números demonstram o quanto era necessário ampliar o atendimento das farmácias, muitos iam nos fins de semana e feriados nos plantões de urgência e emergência e tinham que esperar até o próximo dia útil para buscar seu remédio gratuito”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O atendimento das duas farmácias municipais no Cervezão e Bairro do Estádio nos sábados, domingos e feriados é feito das 8 às 17 horas. Os medicamentos, distribuídos gratuitamente, são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentarem receita prescrita por médico na rede pública municipal.

“A preocupação é garantir o fornecimento ágil e rápido dos medicamentos”, explica o secretário de Saúde, Djair Francisco. Uma das farmácias do programa fica anexa à Unidade Básica de Saúde, na Avenida 29, 1.311, no Bairro do Estádio. A outra unidade do Farmácia Todo Dia está localizada no prédio do Caps III, vizinho à UPA do Cervezão, na Rua M-9, número 50.