Escola Marina Cyrino inaugura novas instalações na terça-feira

A prefeitura de Rio Claro inaugura na terça-feira (10), às 7h30, as novas instalações da Escola Municipal “Profª. Marina Fredine Dainese Cyrino”, que atende 100 crianças de creche e pré-escola. O novo endereço fica na Avenida 1, 1.019, entre as Ruas 11 e 12, região central da cidade. Além de oferecer melhor estrutura, o novo prédio vai gerar economia de quase 60% aos cofres públicos. O valor do aluguel diminuiu de R$ 6,4 mil para R$ 2,7 mil, redução de 57,80%.

“É uma grande satisfação poder entregar a nova estrutura aos alunos”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, salientando que investir na melhoria da educação é uma das prioridades do atual governo municipal. “Quando investimos em educação, estamos oferecendo a oportunidade de nossas crianças poderem vencer na vida”, acrescenta.

O secretário da Educação, Adriano Moreira, ressalta que o novo prédio garante novos e melhores espaços para as crianças e para os profissionais que trabalham na unidade. “Acreditamos que dispor de uma infraestrutura adequada também é um fator determinante na melhoria da qualidade do ensino”, observa.

Para melhor atender as crianças e a equipe escolar, o novo prédio passou por adaptações. Os espaços internos foram planejados visando o melhor aproveitamento da estrutura. Foram preparadas seis salas de aula, cada uma com banheiro. A escola conta ainda com área administrativa, cozinha, refeitório, pátio, parque, piscina e espaço para uma pequena horta. Nesta semana foram instaladas três rampas de acessibilidade e o local também está recebendo um toldo.

As crianças já começaram a fazer adaptação ao novo espaço. A escola se mudou para as novas instalações na segunda-feira (2). “Agora podemos oferecer um ambiente mais adequado à aprendizagem e o desenvolvimento das crianças”, comenta Denise Aranha Turolla, vice-diretora da escola. De acordo com ela, os pais e as crianças aprovaram o novo espaço muito mais amplo que o anterior. “É uma conquista para a escola proporcionada pela administração que nos ouviu e deu atenção ao nosso problema”, declara Denise referindo-se às más condições da estrutura do prédio anterior que tinha infiltração no telhado e outros problemas.

A Escola Marina Cyrino será a terceira unidade da rede municipal de Rio Claro a ganhar novas instalações neste ano. As outras duas foram Arlindo Ansanello e Darci Reginatto. Também neste ano as escolas Hélio Jorge dos Santos e Dom Pedro I foram ampliadas abrindo uma segunda unidade.