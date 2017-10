Deputado propõe tornar Rio Claro a Capital Nacional do Balonismo

Rio Claro poderá se tornar a Capital Nacional do Balonismo. A proposta que confere o título ao município consta de projeto de lei apresentado à Câmara Federal pelo deputado José Augusto Rosa, o Capitão Augusto. A conquista do título abre possibilidade da cidade receber recursos estaduais e federais para realizar o evento sem onerar os cofres municipais, o que não acontecia nos anos anteriores O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, recebeu a informação do próprio parlamentar durante reunião nesta quarta-feira (4) em Brasília.

Juninho está em Brasília em busca do apoio de deputados e senadores para aprovação de projetos apresentados pela prefeitura ao governo federal. Em reunião com o deputado em busca de auxílio para ampliar o sistema de monitoramento eletrônico em Rio Claro, o prefeito recebeu a notícia sobre o projeto de lei.

“Rio Claro tem vocação para essa modalidade esportiva”, justifica o deputado Capitão Augusto, observando que o título irá projetar nacionalmente o nome de Rio Claro e ajudar na captação de recursos, já que uma das exigências do Ministério do Turismo para liberação de verbas é que o evento esteja contemplado em lei federal.

Com dificuldades financeiras, Rio Claro não realizou o campeonato de balonismo neste ano, dando prioridade para investimentos na saúde. “O município não dispõe de recursos e se conseguir apoio financeiro poderá realizar o campeonato de balonismo e outras atividades que oferecem oportunidade de lazer à população”, explica.