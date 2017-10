Crianças plantam 80 mudas de árvores em nova visita à nascente modelo do Daae

Dando continuidade às visitas monitoradas à “nascente modelo” do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro, mais um grupo de crianças e adolescentes conheceu o local na sexta-feira (6). Inaugurada em julho, a nascente é uma iniciativa da prefeitura de Rio Claro e da autarquia para incrementar as atividades de educação ambiental no município.

Desta vez, cerca de 50 alunos de seis a 14 anos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Bandeirantes estiveram no local, aprendendo sobre o contexto histórico da nascente e a importância de sua preservação e de todo o meio ambiente.

Divididos em duas turmas, uma no período da manhã e outra à tarde, os jovens também receberam panfletos com informações sobre a nascente e o uso racional da água, além de cada turma ter feito o plantio de 40 mudas de árvores frutíferas e nativas, totalizando 80, doadas pelo viveiro da autarquia.

Desde julho deste ano, quando teve início a atividade, foram quatro visitas guiadas à “nascente modelo”, com 110 mudas de árvores plantadas até o momento.

“Do jeito que está o mundo hoje, com pessoas mais maltratando do que cuidando do planeta, uma atividade como essa é muito importante. Não é sempre que temos uma aula assim. Aprendemos muito sobre o assunto”, comenta a aluna Clara Cândido, de 10 anos.

Localizada no bairro Vila Cristina, a nascente modelo “Manancial Vila Cristina/Estrada da Bomba”, que desemboca no Ribeirão Claro, era utilizada como uma casa de bomba de captação, inaugurada em 1936, sendo paulatinamente desativada até meados da década de 1950.

As escolas interessadas em agendar visita à “nascente modelo” devem entrar em contato com o Daae por meio do telefone 3531-5213, de segunda à sexta-feira, das 8 às 13 horas.

Além de ser uma ação ambiental educativa, a atividade também faz parte da diretiva “Gestão das Águas”, do programa Município Verde Azul (PMVA), e também integra o programa Nascentes.