Cerimônia na Praça da Liberdade marca aniversário de 101 anos de Ulysses Guimarães

Rio Claro realizou nessa sexta-feira (6) atividade em comemoração aos 101 anos do ex-deputado federal Ulysses Guimarães. O evento aconteceu na Praça da Liberdade e contou com a presença de autoridades. O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, observou que a história não se apaga e que o nome e a herança democrática de Ulysses continuam sendo enaltecidos no município. O prefeito observa que com o entendimento entre o município e a Fundação Nacional, a Fundação Municipal Ulysses Guimarães ganhou uma nova dinâmica de trabalho, com custeios agora mantidos pela entidade nacional, sem ônus para o município.

“A referência positiva de Ulysses Guimarães precisa servir de espelho para os políticos e cidadãos”, disse Juninho lembrando que o prédio onde funcionava a Fundação Ulysses, no Núcleo Administrativo Municipal (NAM), irá abrigar uma escola, que deverá ter o nome do grande parlamentar brasileiro.

A atividade na sexta-feira começou com contação de história promovida por Ruy Fina para os alunos da Escola Municipal Marcelo Schmidt. Ruy Fina contou aos pequenos algumas passagens sobre a vida de Ulysses Guimarães destacando a importância do ex-deputado para história política do País.

O ex-vereador Manoel Silva destacou a importância da participação das crianças em eventos como esse, que mantêm viva a memória de um cidadão rio-clarense que lutou muito pela democracia no Brasil. O ex-prefeito de Rio Claro, Álvaro Perin, falou do seu prazer em ter convivido com Ulysses, figura ilustre que deveria ser cultuada e utilizada como exemplo a ser seguido.

O deputado estadual Aldo Demarchi disse que se espelhou em Ulysses e no ex-deputado José Felício Castelano, o Gijo, no início de sua vida política como vereador. “Não podemos esquecer quem escreveu a história. Ulysses foi um dos principais articuladores da Constituição Federal de 1988, a lei máxima do País, e do movimento Diretas Já”, lembrou Demarchi.

Chico Donato, secretário de gestão da Fundação Nacional Ulysses Guimarães, comentou que os rio-clarenses devem ter orgulho de morar em uma cidade onde nasceu um grande político. A vereadora Maria do Carmo Guilherme observou que a atividade tem como objetivo manter viva a memória de Ulysses Guimarães, por isso a importância do envolvimento das crianças.

Da atividade também participaram o presidente da Câmara Municipal; o procurador geral do município, a secretária de Cultura, Daniela Ferraz; Simone Gonçalves Reganham, diretora do Departamento Pedagógico e de Supervisão Escolar da Secretaria da Educação; Juliana Duarte, coordenadora Pedagógica; ex-vereador Sérgio Guilherme; João Vieira de Campos Filho, presidente do Conselho da Fundação Ulysses Guimarães; vereador Val Demarchi; advogados Jouber Turolla e Fábio Perin; entre outros.