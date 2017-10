Caçamba Social vai reduzir problemas lixo em terrenos baldios

Além da proliferação de lixões em vários terrenos baldios está na pauta de trabalho de Ney Paiva (DEM) para que se coloque uma caçamba social.

Através do Requerimento 2808/2017, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, na noite da última segunda-feira, 2 de outubro, o vereador defende a implantação do projeto denominado Caçamba Social, através do qual as ações previstas no programa Ecopontos serão ampliadas.

“Os seis Ecopontos foram colocados em locais estratégicos mas, a meu ver, são insuficientes diante de uma população crescente que já ultrapassou a marca dos 200 mil habitantes”, disse Ney Paiva no Plenário. “Eles não dão conta da demanda o que leva a problemas como descarte ilegal por todos os cantos: terrenos, calçadas, beira de rios, estradas e até canteiros centrais de vias de alto fluxo de veículos”, acrescentou.

O parlamentar assinala que neste momento em que Rio Claro investe forte na área ambiental buscando entre outras medidas o credenciamento de Município Verde Azul para que a partir daí possa estar apto a receber recursos do governo estadual, não é possível conviver com o lixo espalhado em praticamente todos os bairros.

“Com o Projeto Caçamba Social vamos ampliar os pontos de recolhimento. Munícipes que não dispõe de transporte poderão fazer o descarte de forma correta sem agredir o meio ambiente e causar transtornos à vizinhança”, discursou Ney Paiva no Plenário. Aprovado, o requerimento segue agora para a administração municipal para à devido tomada de providências.