Avenida Tancredo Neves recebe plantio de palmeiras e podas de  árvores

Quatro palmeiras jerivá foram plantadas no canteiro central. Podas de árvores no terminal rodoviário dará mais luminosidade à via

A Prefeitura iniciou nesta semana a poda de árvores no entorno do Terminal Rodoviário e o plantio de quatro palmeiras jerivá no canteiro central da Avenida Tancredo Neves, ao lado da Central de Segurança Integrada (CSI).

“Estamos plantando as palmeiras para dar um aspecto mais bonito à rotatória, e realizando as podas das árvores para eliminar os pontos escuros, dando mais luminosidade na via e segurança para quem transita pelo local”, explica Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção.

O serviço está sendo realizado pela equipe do departamento de Manutenção e Conservação. “Estamos removendo algumas árvores de nome Leucena, que são espécies invasoras, e iremos plantar no lugar a espécie Calistemo, que atrai pássaros, como beija-flor, e deixa o espaço mais bonito”, informa o diretor do departamento, Tadeu Olivetti.

“Serviços simples como o plantio de palmeiras na entrada da cidade e a poda de árvores deixam a cidade mais bonita, melhorando o aspecto e aumentando a sensação de segurança de quem passa pelo terminal rodoviário”, ressalta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Diversos bairros já receberam melhorias, como o Jardim Araucária, Jardim Floridiana, Jardim Bela Vista, Jardim Novo, Jardim das Palmeiras, Vila Alemã, e outros.