Atrações culturais, serviços, ‘food trucks’ e brincadeiras marcam ‘Bike Livre’ no domingo

Muitas atrações estão confirmadas para que neste domingo (8) seja um dia diferente e cheio de atividades para o público rio-clarense. O passeio ciclístico “Bike Livre” será um evento com serviços nas áreas de estética e saúde, atrações culturais e muitas brincadeiras. Além, claro, de uma excelente oportunidade para aqueles que amam andar de bicicleta.

As atividades serão realizadas pela parceria entre a EPTV e a prefeitura de Rio Claro, envolvendo as secretarias municipais dos Esportes e Turismos (Setur), Segurança e Saúde. A programação tem início às 8 horas na Avenida Presidente Kennedy, perto do aeroclube. Praça de Alimentação será montada no local, com food trucks. Para as crianças haverá área recreativa com brinquedos infláveis e várias brincadeiras foram preparadas pelos organizadores.

Entre as 8 e 9 horas será feita a concentração e retirada de camisetas, para aqueles que trocaram os cupons por um quilo de alimento não perecível. A troca está sendo feita no Mercado Qualidade (Avenida 14, 1261, Centro) e no Contatto Materiais para Construção (Avenida 24, 746, Santana), que patrocinam o evento. Mil cupons estão sendo disponibilizados.

Às 8h20 haverá zumba. Sessão de alongamento começa às 8h30. Das 9 às 15 horas serão realizados serviços de saúde e beleza – corte de cabelo, avaliação de índice de massa corporal, aferição de pressão arterial e teste rápido de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Entre 10 e 11 horas será feita mais uma sessão de alongamento e haverá sorteios.

Às 11 horas começam as atrações culturais no palco e intervenções artísticas na rua. Entre os shows musicais confirmados está o do grupo rio-clarense de samba e pagode Tem Fuzuê. Apresentações circenses darão colorido especial à programação, que prossegue até as 16 horas.

Passeio ciclístico

O passeio ciclístico terá saída às 9 horas e percorrerá distância de 4,5km. A concentração será na Avenida Presidente Kennedy e o itinerário inclui Avenida João Polastri até a Avenida 61, retornando pela Avenida Marginal 1 e encerrando no ponto de partida, na Kennedy. Para garantir a segurança dos participantes, vários trechos naquela região estão com o trânsito interrompido desde a sexta-feira (6).