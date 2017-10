Rio Claro encerra com sucesso Semana do Idoso

Depois de quatro dias de atividades, chega ao fim em Rio Claro a 35ª edição da Semana Municipal do Idoso. O enceramento foi realizado na quinta-feira (5), com bingo beneficente, na Philarmônica Rioclarense. A arrecadação será revertida para a manutenção e ampliação do trabalho realizado pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Reforçamos durante as atividades desta semana o sentimento de gratidão e respeito que devemos aos idosos”, destaca Paula Silveira Costa, agradecendo o apoio e participação de todos, o que foi fundamental para que a semana tivesse sucesso. “A Semana do Idoso termina, mas o nosso objetivo principal continua, que é promover a valorização dessas pessoas que, com tanto carinho, nos ensinam a cada dia a sermos indivíduos melhores”, finaliza Paula.

O bingo reuniu centenas de pessoas em uma agradável tarde de confraternização. No salão a concentração era total para que ninguém perdesse nenhum número. O silêncio só era rompido pelas comemorações de quem havia preenchido a cartela. “Começamos com sorte”, festejou a sortuda dona Fátima Maria Silveira, ganhadora do primeiro prêmio da tarde. Quem aguardava as rodadas seguintes seguia na expectativa e desfrutava do momento de alegria com os colegas. “Mais do que os prêmios, o atrativo principal é a diversão”, revelou dona Marli Leonhardt, que mesmo rouca não deixou de comparecer à atividade. “O importante é que os ouvidos e a cabeça estão atentos”.

Sorte também não faltou para dona Edite Ceni, premiada com relógio. O prêmio agradou a vencedora. “É muito bonito”, disse, já se preparando para marcar os números da rodada seguinte. Na mesma mesa, dona Maria Rosa Sulato, viu no bingo oportunidade de lazer com os amigos. “Estamos sempre juntos e é muito gostoso”, afirmou, torcendo para que a turma continuasse com sorte.

Entre os principais prêmios da tarde estavam sofá e eletrodomésticos. Os brindes foram cedidos por Autentika Bolsas, Ciriana Presentes, Comercial João Afonso, Esfiha Mania, Didi Farma, Floricultura Rosas de Saron, Loja Clarice, Ótica Irikura, Paulo Batista Forros e Divisórias, Salgadinhos e Pão de Queijo Uai, Supermercado Lavapés, Tênis e Cia, Tereza Roupas Feitas, Academia X-Prime e Polo Sul. O evento contou com a presença do vereador Geraldo Voluntário.

A Semana do Idoso foi realizada pela prefeitura, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, com o apoio do Class Hotel, Grupo Ginástico Rioclarense e Unimed Rio Claro.