Passeio ciclístico Bike Livre altera trânsito a partir de sexta-feira

Representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Mobilidade Urbana, Tiro de Guerra, Secretaria de Esportes e Turismo e da EPTV estiveram reunidos na terça-feira, na sede da Secretaria de Segurança para definir últimos detalhes para a realização do passeio ciclístico “Bike Livre”. O evento, que acontece no próximo domingo, 8 de outubro, a partir das 8 horas na Avenida Presidente Kennedy, é uma parceria entre a EPTV com a Prefeitura de Rio Claro, que envolverá também as secretarias municipais de Segurança e Saúde.

O objetivo da reunião, entre outros detalhes, foi definir o fechamento de ruas e avenidas e oferecer vias alternativas visando o bem estar, tanto dos participantes quanto de munícipes que precisarem se deslocar para os bairros no entorno da Avenida Presidente Kennedy.

Na sexta-feira (8) será realizado o fechamento da Avenida Presidente Kennedy sentido centro/bairro. O trajeto estará fechado entre sexta e terça-feira, de 6 a 10 de outubro. A rota alternativa para os munícipes será pela Avenida Marginal.

De sábado (7) à segunda-feira (9) estará fechada a Avenida Kennedy sentido bairro/centro, da Rua 14 à Rua 9. A rota alternativa é pela Rua 14 e Avenida 29.

Já domingo o fechamento será na via Kennedy, na rotatória das 3 Fazendas, Rua João Polastri, Avenida 57, Rua 20, Avenida 61 (da Rua 20 até a Avenida Marginal 1), Avenida Marginal 1 (entre avenidas das 3 Fazendas, sentido bairro Itapuã). Como rota alternativa sugere-se o Jardim Anhanguera, Rua 9, Avenida 29 e Rua 14. A reabertura das vias interditadas nesse dia será realizada ainda no domingo, 8 de outubro, após o término do evento, que está previsto para às 16h30.

Para o secretário de Esportes e Turismo, Ronald Teixeira Penteado, o apoio das secretarias envolvidas é fundamental para o sucesso do evento. “Primeiramente agradeço a todos os envolvidos pelo empenho. Principalmente porque o envolvimento de todos é fundamental para o sucesso do passeio ciclístico. E nosso objetivo é que, futuramente, o evento entre no calendário de eventos, pois Rio Claro tem essa tradição ciclística”, aponta o titular da Setur.

Também presente à reunião, Paulo Augusto Alves Brasileiro, diretor de Relações Institucionais da EPTV, destaca a importância da sinergia entre os envolvidos. “A cooperação de todos é importante para que tudo transcorra conforme o planejado”.

O “Bike Livre” será realizado no próximo domingo, 8 de outubro, com concentração às 8 horas, na Avenida Presidente Kennedy. O itinerário do passeio ciclístico, que percorrerá distância de 4,5km, terá concentração na Avenida Presidente Kennedy, passando pela João Polastri, Avenida 57, Rua 20, Avenida 61, Avenida Marginal 1 e encerrando na Kennedy.

Os primeiros mil participantes que retirarem o comprovante de participação nos estabelecimentos patrocinadores, que são Mercado da Qualidade e Contatto Materiais para Construção, poderão trocar por uma camiseta no dia do evento.

Além do passeio ciclístico, o público irá conferir aula de zumba, apresentações musicais, serviços de saúde como a aferição de pressão e teste rápido de HIV, brinquedos infantis e praça de alimentação com food trucks.