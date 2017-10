Gabriel Jesus não teve medo da altitude de La Paz e sim de receber o segundo cartão amarelo que o tiraria da partida contra o Chile, terça-feira no Allianz Parque.

O goleador quer reencontrar o estádio e os torcedores do Palmeiras. Ele sempre frisa que é a sua segunda casa. O atacante teve duas boas chances de marcar no empate sem gols diante da Bolívia em La Paz.

Resultados da penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia: Bolívia 0 x 0 Brasil, Venezuela 0 x 0 Uruguai, Argentina 0 x 0 Peru, Colômbia 1 x 2 Paraguai e Chile 2 x 1 Equador.

A classificação ficou assim: 1) Brasil 38, 2) Uruguai 28, 3) Chile e Colômbia 26, 5) Peru e Argentina 25, 7) Paraguai 24, 8) Equador 20, 9) Bolívia 14 e 10) Venezuela 9.

A última rodada será disputada na terça-feira: Brasil x Chile, Equador x Argentina, Peru x Colômbia, Paraguai x Venezuela e Uruguai x Bolívia.

Cheio de desfalques para encarar o Coritiba, quarta-feira no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille armou o Corinthians com mudanças no último treino. As principais novidades ficaram por conta dos substitutos dos suspensos Gabriel e Romero: Camacho e Marquinhos Gabriel.

Suspenso pelo gesto obsceno no clássico contra o São Paulo, Gabriel deverá mesmo dar lugar a Camacho, que já foi titular contra o Cruzeiro, no empate por 1 a 1. Já Marquinhos Gabriel saiu na frente para ficar com a vaga de Romero. Também suspenso, o lateral-direito Fagner deverá ser substituído por Léo Príncipe.

O volante Felipe Melo está sendo utilizado como zagueiro pelo técnico Cuca. O jogador tem sido testado na sobra, cobrindo a marcação. Reintegrado ao elenco há um mês, o jogador ainda não tem o seu retorno definido. Ontem aconteceu um jogo-treino contra o Sub-20 do Desportivo Brasil, na Academia de Futebol.

A última atuação de Felipe Melo foi na eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, em julho. Dias depois, em áudio vazado na internet, chamou o técnico de “mau caráter”, o que determinou o seu afastamento.

Muito se fala de Alex Muralha. A verdade é que o goleiro errou 73% do lados em 22 pênaltis contra o Flamengo. Assim fica difícil. Desses 22 pênaltis, 20 foram convertidos, um bateu na trave e pasmem, um foi defendido por Muralha.

O autor da façanha foi o atacante Geraldo, hoje no Atlético Itapemirim/ES. Em 2016, ele defendia o Bangu. Até hoje ele é gozado por amigos e familiares. “Não faz gol no Muralha, vai fazer em quem?”.

Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Claro faz um jogo decisivo hoje às 15h em Itu, contra o Ituano. Na rodada passada o Azulão derrotou o Capivariano por 3 a 2 e entrou no G-4, ocupando a 4ª colocação, com 31 pontos. O Ituano tem 29 e se vencer, passa o Galo Azul. O Velo, 11º com 12, recebe o Rio Branco, às 15h, no Benitão. Na rodada passada o Rubro-Verde perdeu para o Mogi Mirim, fora de casa, por 1 a 0.

Visando o Campeonato Paulista da Série A-2 de 2018, o Limeirão continua passando por reformas. Diretores da Internacional estão arcando com as melhorias com dinheiro do próprio bolso. Entre elas está o vestiário visitante.

A primeira etapa incluiu a instalação de bancos almofadados e a colocação de armários. Dentro do que foi planejado, o Limeirão também vai ganhar uma banheira de imersão para os jogadores, que poderão usá-la após os jogos. O piso será emborrachado. Anexo ao vestiário será construída a sala da comissão técnica visitante.

Em cinco anos o São Bento saiu da Série A-3 para a Série B do Campeonato Brasileiro. O grande responsável é o técnico Paulo Roberto dos Santos, o “Luxa do Interior”. Tive o prazer de dar esse apelido ao professor.

Mudança histórica no All-Star Game, que não terá mais o confronto entre as conferências Leste e Oeste pela primeira vez. A alteração já vale para 2018, quando o evento será realizado em Los Angeles, no dia 18 de fevereiro.

Com a mudança, serão eleitos dois capitães. Um jogador do Leste e outro do Oeste serão os escolhidos, os mais votados de cada conferência. O processo de votação não sofrerá qualquer alteração e começará no dia 25 de dezembro. Apenas a formação dos times será diferente.

Os capitães escolherão seus companheiros de acordo com suas preferências sem levar em consideração Leste ou Oeste. Os times, então, representarão instituições de caridades de Los Angeles ou de alcance nacional. Os titulares e capitães serão anunciados no dia 18 de janeiro, e os reservas cinco dias depois.

Os treinadores do All-Star Game continuam sendo definidos pelas melhores campanhas até duas semanas antes do All-Star Game e comandarão os times dos capitães de mesma conferência. Steve Kerr, do Golden State Warriors, e Brad Stevens, do Boston Celtics, estão inelegíveis por terem comandado os times em 2017.

Curiosidade do dia: Em 1917, o Dublin, um time do Uruguai fez um jogo no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Quando o time uruguaio entrou em campo, na frente dos jogadores, entraram dois dirigentes que usavam altas e luxuosas cartolas. A partir daí, os dirigentes dos clubes brasileiros passaram a ser chamados de “Cartolas”.