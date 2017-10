Feira do Produtor tem programação especial para as crianças na 3ª-feira

A Feira do Produtor Rural de Rio Claro tem programação especial na próxima terça-feira (10). Para celebrar a Semana da Criança, a Central do Agronegócio receberá uma série de atrações preparadas especialmente para o público infantil. “Como é muito grande a presença de famílias, nada melhor que homenagear as crianças que dão alegria e brilho a cada edição da ‘Feira Corujão’”, explica Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção.

Com entrada franca, a Central do Agronegócio, onde a feira é realizada duas vezes por semana, terá na terça-feira (10) cama elástica, distribuição gratuita de algodão doce, sorvete e pipoca e sorteio de cestas de produtos – cada compra efetuada dará direito a um cupom para concorrer ao sorteio. O palhaço Bibi estará animando as crianças e a programação terá ainda música ao vivo com Dany Santoro.

A Feira do Produtor Rural é referência para consumidores que procuram produtos de qualidade, agroecológicos, com preços acessíveis, e tem edições às terças e sextas-feiras das 17h30 às 20h30. Os produtores comercializam frutas, verduras, legumes e ovos, além de pó de café, colhido, selecionado, torrado e moído pelo próprio produtor, bem como mel puro, cachaças, licores artesanais e vários outros itens.