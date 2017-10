COMUNICADO – USEIRC – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro,

em nome da Comissão Executiva da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro, informamos que foi cancelada a Palestra de Suely Caldas Schubert, que seria realizada neste sábado, 7/10/2017, na sede da USE Intermunicipal de Rio Claro.

De nossa parte, pedimos desculpas pelo imprevisto de força maior que impede a realização do evento.

Mais esclarecimentos, pelo fone 3533-5956 / 9-9831-5721 / 9-9235-4941 com a presidente da USEIRC, Sra. Claudia Rosalem.