Brinquedos ficarão montados na via Kennedy durante passeio ciclístico

No próximo domingo, 8 de outubro, Rio Claro recebe o passeio ciclístico “Bike Livre” na Avenida Presidente Kennedy, com o objetivo de estimular a prática esportiva. O evento acontece das 8 às 16h30. O “Bike Livre” é uma parceria da EPTV com a Prefeitura de Rio Claro, envolvendo as secretarias municipais dos Esportes e Turismo (Setur), Segurança e Saúde. Para que as crianças também possam se divertir, no local da concentração haverá um espaço especial com vários brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce. E o que é melhor: de graça.

O espaço infantil com brinquedos infláveis gratuitos é uma inovação que já está se tornando tradição nos grandes eventos realizados pela prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal dos Esportes e Turismo (Setur). Piscina de bolinhas, pula-pula, cama elástica grande, cama elástica pequena e tobogã estão entre as atrações para divertir crianças de diferentes faixas etárias.

“Esta é uma ação gratuita que pretende levar diversão com segurança às crianças. O local estará cercado e coberto para proteger as crianças tanto do sol quanto de eventual chuva. São vários brinquedos infláveis com monitores para redobrar a segurança das crianças”, explica o titular da Setur Ronald Teixeira Penteado.

Além do espaço infantil, serviços de saúde com aferição de pressão e teste rápido de HIV, zumba, apresentações musicais e praça de alimentação com food trucks estão entre atrações do evento.

O “Bike Livre” começa às 8 horas e termina às 16h30, na Avenida Presidente Kennedy, que será interditada ao trânsito. O itinerário do passeio ciclístico, que percorrerá uma distância de 4,5km, terá concentração na Avenida Presidente Kennedy, passando pela João Polastri, Avenida 57, Rua 20, Avenida 61, Avenida Marginal 1 e encerrando na Kennedy.

Os primeiros mil participantes que levarem um quilo de alimento não perecível a um dos estabelecimentos comerciais patrocinadores – Mercado Qualidade e Contatto Materiais para Construção – receberão cupom para ser trocado por camiseta no dia do evento.