Bom Prato de Rio Claro comemora cinco anos

O deputado Aldo Demarchi e o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Floriano Pesaro, participaram nesta quinta-feira (5) das comemorações dos cinco anos de inauguração do restaurante Bom Prato

O Bom Prato de Rio Claro comemorou cinco anos, estiveram no evento o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antônio Bellagamba, e os vereadores Val Demarchi, Julinho Lopes e Carol Gomes.

“A melhor retribuição que o poder público pode oferecer ao cidadão pelos impostos arrecadados passa, obrigatoriamente, pela oferta de programas e serviços de amplo alcance social. Um dos melhores exemplos disso é o Bom Prato”, acredita o deputado.

Inaugurada em 4 de outubro de 2012 pelo governador Geraldo Alckmin, a unidade funciona por meio de parceria com a Associação Betsaida Assistencial (ABA), presidida pelo reverendo Luis Henrique Biazon. Desde a abertura, o Bom Prato serviu cerca de 1,6 milhão de almoços e aproximadamente 250 mil cafés da manhã.

“A cidade foi a primeira com menos de 200 mil habitantes a receber o Bom Prato, graças à sensibilidade do governador depois de muita insistência de minha parte. Todo o processo levou quase um ano e meio, desde que apresentei na Assembleia Legislativa a Indicação nº 559, de maio de 2011, que sugeriu a instalação do serviço em Rio Claro”, recorda Aldo Demarchi.

Projetado para servir 1.000 refeições diárias ao preço de 1 real, o Bom Prato superou essa cota já nos primeiros meses de atividade. “Por conta disso, conseguimos a autorização para ampliação dessa quantidade para 1.300 almoços por dia”, observa Demarchi.

Uma característica peculiar do Bom Prato de Rio Claro é que ele foi o primeiro do Estado a ter banheiro com vestiário para moradores de rua. A iniciativa foi da própria Associação Beneficente Betsaida, que decidiu acrescentar esse ítem ao trabalho social com a população mais vulnerável e que faz parte do público-alvo do programa. No vestiário, as pessoas podem tomar banho e ganham roupas limpas.