Adoções no canil municipal dobram em julho

Quarenta e quatro animais que estavam no canil municipal de Rio Claro foram adotados em julho. A quantidade, recorde, é o dobro da média mensal de adoções registrada no primeiro semestre deste ano. Uma das ações recentes da prefeitura para fazer do canil referência para quem quer adotar é a implantação de microchips nos animais que serão adotados. “É um procedimento que auxilia na identificação dos animais e contribui para inibir maus tratos e abandonos”, explica a diretora do diretora do departamento municipal de Proteção Animal (DPA), Solange Mascherpe.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a quantidade de animais adotados no canil municipal varia mês a mês, mas o crescimento em julho foi bastante significativo. Nos seis primeiros meses deste ano, 132 cães e gatos do canil foram adotados – 22 por mês, em média, metade do registrado no mês passado.

Os animais recolhidos no canil municipal são bem cuidados e quem adotar levará para casa cães e gatos clinicamente saudáveis. No canil são aplicadas vacinas antirrábica e V-8 (que previne contra cinomose, parvovirose e leptospirose) e realizados procedimentos como vermifugação e castração, além de exames clínicos e de sangue. O canil municipal possui baias individuais, coletivas e as especiais, para cães e gatos em recuperação, além de centro cirúrgico, ambulatórios veterinários e área de soltura.

Adoção

É fundamental ficar atento a alguns cuidados ao se decidir ter animal de estimação. A prefeitura destaca que é preciso considerar aspectos como o espaço físico disponível, os recursos para alimentar e cuidar da higienização do animal, a empatia dos demais membros da família e as opções para não haver abandono caso a família viaje.

Os interessados em adotar podem visitar o canil municipal, que abre diariamente e abriga cerca de 130 animais entre cães e gatos. Localizado na Avenida das Indústrias, sem número, no Distrito Industrial, o canil atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 12 horas. É necessário levar um documento de identificação.

A fanpage do canil municipal no Facebook está no endereço www.facebook.com/canilrioclaro e é opção para a comunidade ver quais os animais abrigados a espera de adoção. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 3532-4115.