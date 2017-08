Savegnago Supermercados desenvolve ações para driblar a crise

O Savegnago Supermercados, com atuação no interior paulista – está com a Campanha “Aniversário Savegnago: o maior de todos os tempos”, em comemoração aos 41 anos da rede. A ação, que iniciou no dia 27 de julho, já mostra superação de metas e adesão do consumidor. Em apenas quatro dias (27 a 30 de julho) de promoção , as vendas foram 38,26% maiores do que o esperado. O fluxo de clientes aumentou 28,40%. Segundo a rede, o valor médio de cada cupom de compra dos clientes (ticket médio) foi maior em 45,02%. O universo de clientes já alcançados também é destaque: 180 mil pessoas informaram seu CPF no caixa, ou seja, estão aptas a se cadastrar no site da rede e concorrer aos sorteios. A rede já gerou 404 mil cupons.

Concorre o consumidor que adquirir R$ 80,00 e seus múltiplos em compras. A ação terá um total de 20 prêmios, somando R$ 400 mil. São cinco vale-prêmios de R$ 50 mil em barras de ouro cada e outros 15 de R$ 10 mil em barras de ouro cada um. Além da premiação, a campanha atrai o consumidor principalmente pelas promoções e preços baixos em produtos de diversos setores dentro das lojas. “Isto é possível pelo poder de negociação que temos com nossos fornecedores. São mais de 300 itens em promoção”, destaca o gerente de marketing Murilo Savegnago. Outra alternativa que a rede oferece aos clientes para driblar a crise e atrair mais consumidores é o cartão de crédito da própria empresa, que oferece possibilidade de parcelamento sem juros. “Quem paga as compras com o ‘Nosso Cartão’ ainda ganha pontos em dobro na campanha de aniversário, aumentando as chances de concorrer ao sorteio”, destaca o gerente.

A campanha de aniversário do Savegnago Supermercados é válida em todas as filiais e terá duração total de 54 dias, concluindo até o dia 19 de setembro de 2017.

“Os números da rede mostram que é possível driblar as margens apertadas e melhorar os resultados, mesmo diante de um cenário de menor poder de compra”, afirma Chalim Savegnago, presidente-executivo da rede.

Fundado em agosto de 1976 em Sertãozinho, interior de São Paulo, o Savegnago Supermercados possui 38 lojas em atividades em 13 cidades; um Centro de Distribuição e quatro postos de combustíveis.