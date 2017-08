Rio Claro realiza “Curto Circuito de Artes” no Casarão da Cultura

Rio Claro realiza no dia 15 de agosto, uma terça-feira, o “Curto Circuito de Artes”, com mostra e venda de arte contemporânea de vários artistas brasileiros como Cláudio Tozzi, Caciporé Torres, Takashi Fukushima, Sérgio Martins, Carlos Zibel, Issao Miname, Neno Ramos, Ronaldo Calixto e Alexandre Fangiani. Sechi, artista multimídia rio-clarense com 30 anos de ativismo artístico, se junta a esse “all-star team” pelas afinidades de linguagem de vanguarda e coerência de suas obras.

O “Curto Circuito de Artes” será realizado a partir das 20 horas no Casarão da Cultura que fica na Avenida 3 esquina com a Rua 7, 568, região central da cidade. “Será uma oportunidade única para se apreciar obras de artistas brasileiros consagrados por suas carreias vitoriosas e também homenagear Sechi, artista rio-clarense de alto nível, reconhecido mundialmente no circuito de arte postal”, diz Daniela Ferraz, secretária municipal de Cultura.

O evento é uma realização da Secretaria de Cultura, com apoio da paulistana Galerie Brésil, comandada por Neno Ramos e Sonia Skroski. A Galerie Brésil divulga a arte brasileira através de talentos emergentes e outros já consagrados com sólida carreira. A galeria tem participado de mostras de alto simbolismo no âmbito das artes mundiais: Bienal Internacional de São Paulo, Salon da Société Nationale de Beaux Arts, de Paris, Art Monaco e BAPhoto, além de ser a organizadora da Off Bienal, exposição paralela à Bienal de São Paulo que já apresentou mais de 350 artistas brasileiros. O portfólio da Galerie Brésil está disponível no site www.galeriebresil.com.