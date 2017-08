Rio Claro capacita e emprega moradores de rua com programa Nova Vida

A Prefeitura de Rio Claro lança na quarta-feira (9) o programa Nova Vida, voltado para a capacitação profissional e oportunidade de inserção ou reinserção no mercado de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados e moradores em situação de rua. Gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o programa tem atualmente 39 pessoas contratadas que prestam serviços às secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Administração, além de trabalharem na Horta Solidária e na manutenção e limpeza de prédios e vias públicas.

“Esse programa é muito importante porque dá uma nova oportunidade para as pessoas que enfrentam dificuldades na vida pessoal e profissional”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Das 39 pessoas atendidas pelo programa, sete são pessoas em situação de rua, que buscam de alguma maneira mudar de vida. “Resgatar essas pessoas da rua é nosso principal objetivo e, com muito esforço, temos obtido êxito. Queremos recuperar a dignidade dessas pessoas dando-lhes uma oportunidade”, comenta Érica Belomi, secretária municipal de Assistência Social.

Os bolsistas selecionados pelo programa Nova Vida recebem uma bolsa no valor de um salário mínimo e um cartão vale-alimentação. Eles trabalham seis horas por dia, de segunda a sexta-feira, sendo que um dia da semana é destinado a capacitação por meio de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa de Capacitação para o Trabalho da pasta de Assistência Social, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e instituições parceiras.

Frequentar as aulas é obrigatório. A ideia é preparar os beneficiados para novos desafios. “Os bolsistas ficam no programa por dois anos e são avaliados a cada seis meses”, explica Érica ressaltando que a equipe iniciou neste ano um trabalho social bem próximo aos trabalhadores e vem dando atenção especial aos moradores em situação de rua. “O acompanhamento técnico é de extrema importância e essa ação também tem o intuito de fortalecer vínculos que por vários motivos foram rompidos”, afirma.

Vencido o prazo de dois anos, os bolsistas são desligados automaticamente do programa, mas continuam tendo acompanhamento social da equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Se durante a vigência do contrato os bolsistas encontrarem alguma oportunidade de emprego poderão se desligar do programa para assumir a nova função.