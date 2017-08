Rio Claro busca emendas parlamentares para novos serviços

Com este objetivo, gestores municipais e representantes do Legislativo se reuniram com Marlene Campos Machado, presidente nacional do PTB Mulher e esposa do deputado estadual Campos Machado, presidente estadual do PTB.

“Quanto mais deputados fizerem emendas para o município, mais ações e serviços a prefeitura poderá desenvolver para a comunidade”, ressaltou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O presidente municipal do PTB, Tu Reginatto, lembrou que o partido sempre trabalhou pelas causas rio-clarenses e que este estreitamento de parcerias com as lideranças estaduais e nacionais deverá resultar em novos benefícios para a cidade.

“Pedimos a dona Marlene que nos auxilie no encaminhamento de projetos para a obtenção de verbas, especialmente para as áreas de segurança e mobilidade urbana”, informa o vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba.