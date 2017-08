Projeto que reutiliza pneus na montagem de ecoparque garante diversão com custo baixo

A partir deste ponto, os vereadores Ruggero Seron, o Seron do Proerd (DEM) e Geraldo Voluntário (DEM) estiveram na cidade de Bebedouro com Marcel Izzi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sepladema) na última terça-feira onde reuniram-se com o coordenador Murilo Montemor, da prefeitura daquela cidade, para conhecer o Parque da Família.

Após caminharem pelo local, os parlamentares de Rio Claro constataram que o ecoparque foi construído a partir da reutilização de pneus. “Oferecemos à comunidade local seguro onde as crianças podem se divertir à vontade sem custo aos pais e responsáveis”, disse Montemor.

A reutilização de pneus é o ponto forte já que reduz o valor de implantação do projeto. “A partir deste projeto, Bebedouro definiu uma forma adequada de utilizar o material que antes era descartado”, pontuou o coordenador do Meio Ambiente da Prefeitura daquele município.

Seron do Proerd e Geraldo Voluntário aprovaram a iniciativa a qual será apresentada para a Prefeitura de Rio Claro. “A utilização de pneus descartáveis diminui o custo do ecoparque em 30% se comparado com a implantação de parques tradicionais que funcionam em áreas públicas”, disse o vereador.

Geraldo Voluntário parabenizou a Prefeitura de Bebedouro pela iniciativa e afirmou: “Todas as iniciativas que garantem a preservação do meio ambiente precisam ser apoiadas. Aqui, aliaram tal preservação com lazer”, salientou.

Marcel Izzi confirmou que Rio Claro conta com grande quantidade de descarte de pneus. “Criar espaço de lazer com materiais sustentáveis trata-se de excelente iniciativa”, completou.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Bebedouro o projeto Parque da Família foi destaque no prêmio Mário Covas, um dos mais importantes do Brasil no setor.