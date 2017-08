Nesse sábado acontece o Dia da Beleza no CEU Mãe Preta

A Semana do Aleitamento Materno de Rio Claro vem oferecendo muitas atividades em Rio Claro que vai de palestras no auditório da Santa Casa, que teve o tema “Manejo em aleitamento materno” e foi desenvolvido pelas palestrantes Fernanda Maria Lucas e Gisele Thiele.

A Semana do Aleitamento Materno tem atividades até o próximo dia 8 e foi aberta terça-feira (1) no Jardim Público. “A amamentação tem papel fundamental na vida das crianças e o Fundo Social está empenhado em apoiar iniciativas que ajudem a divulgar a importância de amamentar”, disse Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Rio Claro, durante o evento. “Além das orientações que a Semana de Aleitamento Materno proporciona, é também uma oportunidade de integrar as mães e compartilhar experiências”, acrescentou.

Mães participaram da atividade de abertura, amamentado os bebês no local. Estiveram presentes o vereador Julio Lopes, representando a Câmara Municipal, a secretária de Cultura, Daniela Ferraz, e o chefe de gabinete da Fundação Municipal de Saúde, Antonio Archangelo, que representou o secretário de Saúde, Djair Francisco.

A 19ª Semana do Aleitamento Materno vem tendo apoio da Unimed Rio Claro; Santa Casa, por meio do banco de leite; Unesp, por meio do Projeto Amamentar (Proama); Câmara Municipal de Rio Claro; e Silvia Mega Hair, que estará nesse sábado (5) proporcionando o Dia da Beleza no CEU Mãe Preta, trabalhando a autoestima e beleza das mulheres, com cortes de cabelos, tranças, higienização de unhas, designer de sobrancelhas, tudo isso para deixar a mulher mais bela. Evento gratuito.

Os eventos são da Organização políticas social da mulher, com

com apoio da secretaria da cultura e câmara municipal, levando a conscientização a toda a população da importância de amamentar, os cuidados com o bebê e os benefícios do leite materno.