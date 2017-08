Governo paulista confirma volta de RC ao Mapa do Turismo Brasileiro neste ano

Trabalho em caráter de urgência para que Rio Claro fosse incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, desenvolvido com sucesso neste ano, repercutiu na Secretaria Estadual de Turismo. Em manifestação oficial, o governo paulista confirma o esforço da atual administração municipal e informa que na atualização do sistema feita em 2016 a cidade havia ficado fora por não atender os critérios estabelecidos pelo governo federal, via Ministério do Turismo.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um importante instrumento do governo federal para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas ao setor. Diante da realidade encontrada pela atual administração municipal, que assumiu o comando da prefeitura em janeiro, equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (Setur), com orientação do governo paulista, adotou todas as medidas necessárias para reverter o quadro e reinserir Rio Claro no Mapa do Turismo Brasileiro.

Encerrados os procedimentos, desde o dia 14 de julho deste ano, com a nova atualização, Rio Claro consta no sistema do Ministério do Turismo, oficialmente como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro.

Para alcançar esse objetivo, o município precisou cumprir algumas exigências, entre elas apresentar termo de compromisso aderindo de forma espontânea e formal ao Programa de Regionalização do Turismo. Desde 2009, quando teve início a regionalização, Rio Claro está inserido na Região Turística Serra do Itaqueri. Outras exigências do Ministério do Turismo é que os municípios possuam órgão responsável pela pasta de Turismo, destinação de dotação para o setor na lei orçamentária anual vigente.

Conforme a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, dos 645 municípios do estado, até esta sexta-feira (4), 432 enviaram as informações necessárias e estão oficialmente inseridos no Mapa do Turismo.

Para o secretário municipal de Esportes e Turismo de Rio Claro, Ronald Penteado, é importante salientar a reinserção do município no Mapa do Turismo. “É uma importante conquista, pois abre a possibilidade ao município de pleitear recursos para o setor, por meio da apresentação de projetos no governo federal”, comenta, destacando a satisfação de receber documento oficial da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo reforçando o retorno do município após período fora do Mapa do Turismo Brasileiro.