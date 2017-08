Emenda parlamentar destina R$ 690 mil para a pavimentação asfáltica no Jardim Novo Wenzel

Com este objetivo, o vereador Luciano Bonsucesso (PR) atua em duas frentes: implantação de área de lazer e a pavimentação asfáltica.

Nesta semana, o deputado federal Miguel Lombardi (PR) confirmou a apresentação de emenda parlamentar no valor de R$ 690.900.00 para a pavimentação de trecho do bairro. De acordo com levantamento apresentado pelo Executivo ao vereador, o custo total da obra para conclusão do asfalto no bairro é de R$ 2,4 milhões. “Agradeço mais este apoio do deputado Miguel Lombardi. Através de emendas parlamentares, Rio Claro já foi contemplado com cerca de R$ 500 mil para a implantação de área de lazer, com campo de futebol e quiosques, e, agora terá mais R$ 690 mil para a realização de uma das etapas de pavimentação do Novo Wenzel”, enfatizou Luciano Bonsucesso.