Defesa Civil e Bombeiros controlam incêndio em área no Residencial dos Bosques

Após três horas de ação conjunta, a Defesa Civil de Rio Claro e o Corpo de Bombeiros conseguiram controlar nessa sexta-feira (4) as chamas que atingiram uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados no Residencial dos Bosques, em Rio Claro. Os bombeiros foram acionados pela Defesa Civil, que detectou o problema em ação de rotina da operação “De olho na queimada”.

Na operação que prossegue nos próximos meses, a Defesa Civil intensifica o monitoramento de alguns pontos do município que oferecem maior risco de incêndio neste período mais seco do ano.

“Reforçamos o pedido para que os moradores ajudem e não façam de jeito nenhum fogueiras em locais impróprios, não soltem balões e acionem os bombeiros ou a Defesa Civil ao verificarem sinais de fumaça”, solicita o diretor da Defesa Civil de Rio Claro, Wagner Martins Araújo. Para acionar os bombeiros, basta ligar 193. A Defesa Civil pode ser acionada 24 horas pela linha 199.