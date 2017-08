Banda Rubber Soul abre programação de shows nesta terça-feira no Shopping Rio Claro

Para comemorar o Mês dos Pais, o Shopping Rio Claro programou o evento Rock na Praça de Alimentação, que se inicia nesta terça-feira, 8 de agosto, com show da banda Rubber Soul Beatlhes, uma das maiores intérpretes do The Beatles no Brasil, a partir das 19h30.

O show da Rubber Soul Beatles, que iniciou suas atividades no final de 2005 e vem ganhando fãs e admiradores por onde passa, será imperdível, porque a banda conta cronologicamente a fantástica carreira de um dos maiores grupos da música que já existiu, o The Beatles.

Uma das principais características da banda Rubber Soul é a fidelidade visual e sonora aos “Fab Four”, como os Beatles foram chamados. Os acessórios de palco são exatamente do mesmo design, assim como todos os equipamentos são autênticos e do mesmo modelo, incluindo os amplificadores VOX, guitarras Rickenbacker e Gretsch e, é claro, o famoso baixo Hofner! Atualmente, a banda conta com quatro figurinos diferentes que remetem a cada uma das diferentes fases dos The Beatles. Dos famosos terninhos usados no programa Ed Sullivan Show em 1964, passando pelo famoso show feito no Nippon Budokan, no Japão em 1966, e a recriação extremamente fiel dos figurinos da chocante capa do disco Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, lançado em 1967, finalizando com o figurino da famosa foto dos Beatles atravessando a faixa de pedestres no discoAbbey Road, de 1969.

A Rubber Soul é formada por Maurício Gomes (Paul McCartney), que é canhoto como Paul e diz ser um grande desafio e também um grande prazer reproduzir com perfeição as harmonias vocais e todas as linhas de baixo; Gustavo Gazana (George Harrison), que impressiona pela fidelidade nos timbres de guitarra; Newton Jr. (John Lennon), que afirma que as músicas são executadas com todo o entusiasmo e a energia dos Beatles no auge da Beatlemania; e Tico Giacominni (Ringo Starr).

O grupo viaja por todo território nacional levando esse fantástico show e foi destaque no maior festival de Beatles do país, a BH Beatleweek de 2012, realizada em Belo Horizonte, impressionando até o inglês Tony Bramwell, amigo pessoal dos Beatles e que também trabalhou como diretor na Apple Films.

O show que acontece no Shopping Rio Claro terá sucessos como “She Loves You”, “Twist & Shout”, “I Want to Hold Your Hand”, “Penny Lane”, “Let It Be”, “Hey Jude”, “Help!”, dentre outros. Simplesmente imperdível!