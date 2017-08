Shopping Rio Claro recebe corrida de carrinho de rolimã no domingo

Mais uma vez, o estacionamento do Shopping Rio Claro será palco das disputas do campeonato de carrinho de rolimã, promovido pelo Colégio Puríssimo. O evento, intitulado Corrida Maluca, acontece no domingo, 6 de agosto, a partir das 7h30. A expectativa da organização é a participação de sete equipes, estudantes do ensino médio, de 15 a 18 anos, com a prova dividida em três etapas: alegoria, na qual os alunos devem construir carros temáticos, prova de corrida entre os alunos, seguida pela prova dos professores.

O organizador do evento Huemerson Maceti, professor e coordenador da área de Física do Colégio, afirma que o evento faz parte de uma gincana maior e tem finalidade pedagógica. “Os carrinhos foram construídos pelos próprios alunos sob a orientação do professor de física Filippi Ongarelli”, destaca Huemerson.

A competição terá duas categorias: alegoria e corrida. Na primeira, há uma encenação, que pode ser desde um fato histórico até uma cena de filme ou novela. A nota de cada equipe fica a cargo dos juízes, formado por coordenadores e diretores, que avaliam a criatividade e integração dos alunos como principais itens. Na segunda, os alunos disputam corridas com três carrinhos por descida. “Esta prova tem a finalidade de unir alunos e familiares em um momento extramuros, que começa com o projeto (com aulas específicas de Física para o carrinho), passando pela sua construção e finalizando com a corrida. Escolhemos o Shopping Rio Claro para fazer o campeonato porque é um local que garante a segurança da corrida, além de termos todo o apoio necessário para a sua realização, como água, sanitários e Praça de Alimentação”, finaliza o professor Huemerson Maceti.

“Para a administração do Shopping Rio Claro, esse evento demonstra a integração do centro de compras com a população, um dos nossos principais objetivos na realização de eventos de toda natureza”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Vale destacar que o material para a construção dos carrinhos é livre, como madeira, ferro, alumínio, plástico, aço, papelão, MDF etc., e que todos os participantes devem utilizar itens de segurança, que são capacete fechado com viseira, luvas de couro, calça jeans e blusa com manga.