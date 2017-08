Prefeitura faz parcerias para ter Centro de Inovação Tecnológica

Para ampliar o estímulo aos setores produtivos, Rio Claro está mobilizado para ter um Centro de Inovação Tecnológica. Na quinta-feira (3) o município assinou protocolo de intenções com o governo estadual para integrar a Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (RPCITec). Paralelamente, a administração municipal está em fase adiantada de diálogo com a Unesp e com o Instituto Federal de Educação de São Paulo (IFSP), que tem a cessão da área no bairro Santana, para que o antigo hexágono seja a sede do empreendimento.

“Rio Claro ficou anos estagnado, mas vamos recuperar o tempo perdido retomando a vocação histórica do município para a vanguarda e o progresso”, comentou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, durante a assinatura do protocolo de intenções, na capital. O documento também foi assinado pelo subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Strama, em atividade que contou com a presença do deputado Aldo Demarchi, do vereador Val Demarchi, do secretário municipal de Governo, Gilberto Brina, dos diretores da pasta, Amanda da Silva e Antonio Pássaro, e da ex-vice-prefeita de Rio Claro Candinha Demarchi. O apoio do vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, também foi lembrado na reunião.

Segundo Val Demarchi, a Câmara Municipal já fez sua parte e autorizou o município a firmar convênio com o governo do estado para integrar a RPCITec. “Um centro de inovação tecnológica é importante atrativo para vinda de empresas e para atender a demanda dos jovens por qualificação”, resume, destacando os motivos que o levaram a reivindicar a inclusão de Rio Claro nessa rede.

De acordo com Gilberto Brina, o próximo passo para Rio Claro fazer parte da rede de Centros de Inovação Tecnológica é desenvolver um plano estratégico de implantação do CIT no município. “Com isso e mais o envio de documentação, o governo do estado poderá auxiliar o município nesse projeto”, explica.

O deputado Aldo Demarchi um dos apoiadores da iniciativa lembra que essa é mais uma ação articulada entre prefeitura, Câmara Municipal, legislativo estadual e governo do estado. “É um trabalho conjunto que já está trazendo e trará ainda muitos benefícios à população”, comenta.

Atualmente São Paulo possui 42 iniciativas para a implantação de centros de inovação tecnológica espalhadas pelo estado. Os centros de inovação tecnológica são espaços voltados ao estímulo das micro e pequenas empresas por meio do avanço tecnológico. Os CTI’s oferecem mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação de empresas e promovem a interação entre pesquisadores e empreendedores. Fornecer apoio tecnológico, certificação de qualidade, formação de mão de obra especializada e associação com incubadores de empresas de base tecnológica são outras possibilidade de trabalho desenvolvido pelos Centros de Inovação Tecnológica.