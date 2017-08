Polícia militar apreende adolescente pela pratica de receptação

Policiais Militares da Companhia de Força Tática apreenderam um adolescente pela pratica de ato infracional de tráfico de drogas, na tarde de segunda-feira (01), em Rio Claro

Os policiais da equipe de ROCAM realizavam patrulhamento no Jardim Bandeirantes, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após realizarem os procedimentos de busca, verificaram que se tratava de um adolescente, obtendo sucesso em localizar a quantia de R$ 80,00, confessando que era proveniente do tráfico de drogas, e após realizarem diligências até sua residência, localizaram diversas porções de cocaína.

Conduzido ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo ouvido e liberado ao seu responsável.

Índices de criminalidade em Rio Claro caem

A Seção de Comunicação Social do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior informa que, no 1º semestre de 2017, comparado com o mesmo período do ano anterior, conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (www.ssp.sp.gov.br), houve redução nos principais índices criminais no município de Rio Claro.

1º SEM 2016 1º SEM 2017 Redução

Homicídio: ………………….13………………11………………15%

Roubo: ………………………681…………….476……………..30%

Roubo de veículos: ……..165…………….155……………… 6%

Furto de veículos: ………324…………….288……………….11%

A redução nos indicadores criminais em Rio Claro é resultado do empenho diuturno de todos os policiais militares que aqui trabalham, somado a atuação integrada com as outras forças de segurança do município e o apoio do setor de fiscalização de alvarás e posturas públicas da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Polícia militar apreende mais de 143 kg de maconha em Rio Claro

Policiais Militares da 1ª Companhia localizaram na manhã dessa quarta-feira (02), 181 tabletes de maconha, em Rio Claro

Os policiais receberam informações através de uma denúncia anônima de que nas proximidades do quilômetro 182 da Rodovia Washington Luiz, haviam alguns tabletes de drogas empilhados e após irem até o local indicado, obtiveram sucesso em localizar a referida droga, totalizando 143,7 Kg de maconha.

Durante a noite da última segunda-feira (31), equipes do Policiamento Rodoviário, apreenderam um adolescente nas proximidades do local, após o envolvimento em um acidente de trânsito, sendo localizado no interior do veículo 01 tablete de maconha com características parecidas com a encontrada na segunda-feira.

Polícia militar prende criminoso pela pratica de roubo

Policiais Militares da 1ª Companhia prenderam um criminoso pela pratica de roubo em um estabelecimento comercial, na tarde de segunda-feira (01), em Rio Claro

Durante patrulhamento no Pq. Universitário, os policiais receberam informações de que havia ocorrido um roubo e após serem informados sobre as características do infrator, obtiveram sucesso em localizá-lo, em posse de uma faca utilizada no delito e de um aparelho celular que havia sido subtraído da vítima.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.