Entidades de Rio Claro recebem almofadas do projeto Anjinhos do Bem promovido pelo Shopping Rio Claro

Pelo segundo ano, o Shopping Rio Claro desenvolveu no início de 2017, em parceria com o Ateliê Art Natural, o projeto Anjinhos do Bem, que arrecadou materiais para a confecção de almofadas que foram doadas para instituições assistenciais de Rio Claro e região com o objetivo de dar suporte emocional e social na recuperação de crianças e idosos enfermos.

No total, foram confeccionados 1.050 almofadas, em um trabalho conjunto com aproximadamente 25 artesãs da cidade, além de voluntários. O projeto contou com a colaboração da população, que doou os materiais, como tecidos, enchimento sintético antialérgico, aviamentos, botões, linhas, sianinha etc.

“Sem a colaboração das artesãs, dos voluntários e da população não conseguiríamos ultrapassar o nosso objetivo, que era confeccionar 500 almofadas. A união das pessoas nesse projeto foi muito importante, e por isso conseguimos 1.050 ‘Anjinhos do Bem’, que levarão conforto para crianças e idosos socialmente desfavorecidos. Nós do Shopping Rio Claro e do Ateliê Art Natural agradecemos todos os que de uma forma ou de outra nos auxiliaram nesse bonito projeto”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

As almofadas foram entregues em julho para as entidades: Lar Bethel, Lar Espírita Esperidião Prado, Associação de Materiais Recicláveis Novo Tempo, DASAK – Departamento de Assistência Social Allan Kardec, Sociedade Beneficente São João da Escócia – Casa das Crianças, Núcleo Artevida, Educandário Santa Maria Goretti, Centro Social e Esportivo Terra Nova, ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimentos e Recursos Assistenciais e Aldeias Infantis SOS Brasil.