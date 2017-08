Coluna Edmar Ferreira

Mais uma aula de futebol do Corinthians. Confesso, não acreditava na vitória do Timão sobre o Atlético/MG, no Mineirão. Como está jogando fácil o time de Fábio Carille, que não perde há 32 jogos. Toques envolventes, posse de bola, tabelas e precisão nas finalizações. Fagner arrebentou. Será o campeão de 2017, não tem jeito.

Palmeiras está crescendo. E não é que Cuca tinha razão quando afirmou que o problema era Felipe Melo. A laranja podre foi tirada e o Verdão embalou. Belíssima vitória no Engenhão. Verdão vem forte para o jogo do ano contra o Barcelona. Vai atropelar. Já o goleiro Jaílson completou 23 jogos sem derrota. Ninguém mais nem lembra do Fernando Prass.

Demitido do Palmeiras no mês passado, o coordenador científico Altamiro Bottino começou a exercer essa função no São Paulo. O novo integrante da comissão técnica chega com a missão de unificar informações com os departamentos médico e fisiológico para facilitar a tomada de decisões no Tricolor.

O São Paulo alcançou mais um feito expressivo com as categorias de base. Em Guarulhos no último sábado, Pedrinho, do time sub-15, balançou as redes e deu a vitória ao Tricolor sobre o Flamengo pelo Campeonato Paulista da categoria. Foi o gol de número 500 das categorias de base do clube em 2017.

Atacante brasileiro Marcelo Cirino, de 25 anos, é o novo reforço do Al-Nasr dos Emirados Árabes. O jogador foi emprestado pelo Internacional/RS por três meses. Caso agrade os árabes, será contratado em definitivo. O goleador de 25 anos, ex-Flamengo e Atlético/PR, não emplacou no Colorado na Série B do Campeonato Brasileiro, o que facilitou a sua negociação.

Sempre comentei em minhas transmissões esportivas que o técnico que eu mais gosto é o Abel Braga. Faz anos e anos que o admiro por seu comportamento e maneira de lidar com os atletas. Senti muito pelo falecimento do seu filho na semana passada. A homenagem prestada a ele na Ilha do Retiro foi comovente, espetacular, digna de um ser humano da grandeza de Abel. Parabéns a torcida do Sport. Impossível não chorar.

O TV Globo vai transmitir a partida entre Barcelona e Chapecoense, nesta segunda-feira, às 15h45, no Camp Nou. O jogo é válido pelo Troféu Joan Gamper. O time espanhol convidou a Chape para ajudar as famílias das 71 vítimas que perderam a vida na tragédia de Medellín. O time catarinense utilizará um uniforme todo branco, com 71 estrelas em verde. Será emocionante.

A 19ª rodada da Série B será aberta hoje com quatro jogos: 19h15 – Criciúma x Brasil-RS; 20h30 – Náutico x Luverdense e Goiás x Oeste e às 21h30 – CRB x América-MG. Amanhã: 16h30 – ABC x Ceará, Guarani x Internacional-RS e Juventude x Santa Cruz; às 19h – Boa Esporte x Paraná e Paysandu x Figueirense e às 20h – Londrina x Vila Nova-GO.

A classificação da Série B está assim: 1) América-MG 36, 2) Internacional-RS 30, 3) Vila Nova-GO 29, 4) Ceará, Guarani e Juventude 28, 7) Paraná e Londrina 27, 9) Criciúma 26, 10) CRB e Boa Esporte 25, 12) Oeste 24, 13) Goiás, Paysandu e Santa Cruz 23, 16) Brasil-RS 21, 17) Luverdense 20, 18) Figueirense 17, 19) ABC 16 e 20) Náutico 11.

Livre para assinar e ser apresentado pelo PSG na Torre Eiffel após o pagamento ao Barcelona dos 222 milhões de euros, Neymar chegou ontem a Paris. O craque brasileiro ficou hospedado no Le Royal Monceau de Paris, hotel de luxo localizado em uma área nobre à 500 metros do Arco do Triunfo, ponto turístico da cidade. Para se ter uma ideia, a diária custa R$ 92 mil.

A Samsung anunciou um acordo publicitário com Tite. O técnico da Seleção Brasileira será a estrela das campanhas de marketing da empresa sul-coreana até 2018. A Samsung trata o ex-treinador do Corinthians como o maior vencedor dos últimos anos no futebol nacional e considerado pela opinião pública como um dos responsáveis por resgatar o orgulho e a confiança do torcedor brasileiro.

Como tempo passa. Esta semana está completando 21 anos que narrei minha primeira partida pelo rádio: Jacareí 0 x 0 Velo Clube pela Rádio Clube de Rio Claro. Meu repórter era Cláudio Valdanha, já falecido. Meu comentarista foi o amigo/irmão Nando Lopes, o rei de Piracicaba. De lá para cá foram mais de 1.500 transmissões esportivas. Só tenho que agradecer a Deus por fazer o que gosto…Pimbaaaaaa!

Alê Oliveira, um dos mais brilhantes comentaristas esportivos, rescindiu agora pouco seu contrato com a ESPN Brasil. O episódio da briga com a maquiadora foi determinante para isso. Alê chegou a antecipar suas férias, mas o clima não estava bom. As duas partes chegaram a um acordo que a rescisão seria a melhor decisão.

Com a saída de Alê Oliveira, quem perde somos nós, telespectadores que sempre acompanhamos e nos divertíamos muito com seu humor e suas tiradas fora de série, aliado a inteligência em seus comentários. Que em breve ele seja contratado por outro canal.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Holanda por 3 sets a 2, ontem em Nanquim, na China, parciais de 25/27, 25/23, 22/25, 25/22 e 15/11. Foi o segundo jogo da fase final do Grand Prix. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães terá de esperar pelo jogo entre Holanda e China hoje para ver se conseguirá a classificação. Para avançar à semifinal, as brasileiras precisam torcer por uma vitória chinesa.

A seleção brasileira feminina de basquete venceu amistosamente Angola por 61 x 55, em Pindamonhangaba, São Paulo. O jogo serviu de preparação para a Copa América 2017. A delegação brasileira embarca hoje para Buenos Aires, na Argentina. A competição acontece entre os dias 6 e 13 de agosto e classifica os três primeiros colocados ao Campeonato Mundial Adulto Feminino de 2018. O técnico brasileiro é Carlos Lima.

Curiosidade do dia: O Cruzeiro, de Minas Gerais, foi fundado em 2 de janeiro de 1921 e na época chamava-se Palestra Itália, assim como o Palmeiras. No início somente jogadores italianos podiam jogar no time. Brasileiros passaram a ser aceitos apenas em 1925.