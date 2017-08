Alunos fazem primeira colheita na horta em Batovi

Alunos da escola municipal Dennizard França Machado, no distrito de Batovi, realizaram na quinta-feira (3) a primeira colheita na horta da escola, implantada numa parceria com a prefeitura e a Uniararas. Parte da alface colhida foi utilizada no almoço dos alunos, que também puderam levar a verdura para casa. Na próxima quinta-feira nova colheita será feita, incluindo também almeirão.

“Vocês todos estão de parabéns. A gente cultivando e cuidando, consegue bons frutos”, disse o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, aos alunos durante a atividade. Juninho também parabenizou a direção e professores da escola, bem como os parceiros do projeto.

Conforme observou Giovana Soares Cintra, vice-diretora da escola, “as crianças amaram participar do projeto, se sentiram valorizadas e se empenharam muito”. Raquel Cristina Cortez, representante da Uniararas, destacou que é a primeira horta do projeto “Cultivando novas gerações” e que outras escolas podem solicitar o apoio. Estudantes do curso de Biologia são voluntários e acompanham o desenvolvimento das tarefas executadas pelos alunos da escola municipal.

Iniciado há um mês, o projeto inclui preparação da terra, adubagem, plantio e irrigação. Para a implantação do projeto, a prefeitura cercou o espaço e preparou o terreno. “O local foi fechado com tela e providenciamos os canteiros”, descreve o subprefeito Marcelo Roberto Scopinho. Com tudo pronto, os alunos realizaram o plantio das mudas de alface, cebolinha, rúcula, beterraba e almeirão, providenciadas pela Secretaria de Agricultura, explica Adriana Sarti, diretora da escola. O vereador Seron é autor de requerimento que solicitou a implantação da horta.

“É um projeto educacional, que também se caracteriza como um momento de descontração para os alunos”, informa David Maxwell Ferreira, diretor de subprefeituras. A escola municipal Dennizard França Machado atende 210 alunos, incluindo Educação Infantil e Ensino Fundamental.