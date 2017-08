A ESPERANÇA COMO FATOR DE SUPERAÇÃO

A esperança nutre o ser humano. Ela aciona a fé naquilo que se esta aguardando. E a fé necessita de conhecimento, de modelos de vida e de certa dose de sabedoria.

Durante a Primeira Guerra Mundial, os marinheiros cujos navios afundavam ficavam boiando em torno dos botes salva-vidas, com frio e com fome, ficavam dias inteiros, às vezes até por mais de uma semana. Depois muitos deles começavam a morrer. O mistério foi que uma proporção maior de marinheiros mais jovens morria antes.

Como se explica isso? Os marinheiros mais jovens tinham mais condicionamento físico e deveriam suportar por mais tempo. Por fim, descobriram que muitos marinheiros mais velhos já tinham naufragados antes e conheciam histórias de amigos que tinham sido resgatados com vida – mesmo depois de terem sidos salvos antes, reforçava o desejo deles de viver.

Esses mais velhos sabiam que havia uma rota de sobrevivência. Não ficavam inquietos ou apavorados. Eles sabiam que se agarrar ao bote salva-vidas podia dar resultados.

Curiosamente assim como os marinheiros antecipando o resgate, você também pode aumentar suas expectativas, sobre qualquer coisa em sua vida. Quantas histórias de vida pessoal você tem de superação, não é? Talvez aquele problema de saúde que você já superou. Talvez aquela situação financeira difícil que passou. Talvez aquele namoro que não deu certo e que depois encontrou a pessoa certa. Faz sentido?

Tem um conceito nos computadores antigos GIGO: Garbage In, Garbage Out (Lixo Entra, Lixo Sai). A cada dia que vivemos, absorvemos novas informações, idéias, conceitos, experiências e sensações. E vem da mídia, rádio, televisão, jornais, Internet e outros. Precisamos saber absorver o que presta e deletar o que não presta e permitir o ingresso de coisas que enriqueçam nossas vidas , pois essas experiências aumentarão o suprimento de possibilidades e aparecimento de oportunidades.

Ajudando nossos filhos e a geração mais jovem a se expandirem e crescerem, precisamos guiá-los para experiências que proporcionem referências positivas para o futuro – referências que os auxiliarão a saber que são capazes de superar qualquer coisa, alicerçando a esperança e as referências como fator de superação e sabedoria. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email> pnljoseli@gmail.com