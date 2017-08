44° Salão Internacional de Humor de Piracicaba recebe Pira Parade

Em comemoração aos 250 anos de Piracicaba, a cidade irá receber a exposição Pira Parade, uma homenagem a um de seus símbolos, o peixe. As esculturas de fibra de vidro que serão customizadas ao vivo por artistas locais, vão ser expostas em alguns espaços e depois no 44° Salão de Humor Internacional de Piracicaba. Organizado pelo Shopping Piracicaba, que comemora 30 anos, o início do projeto será no dia 5 de agosto, a partir das 14h, na Praça de Eventos Norte.

A Pira Parade integra a programação do Salão, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo (SemacTur) e Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba), e tem como parceira também a Oji Papéis Especiais.

As transformações simultâneas das esculturas poderão ser conferidas gratuitamente pelo público que passeia pelo Shopping. A Pira Parade contará com o total de 10 esculturas – de 1,8 metro de altura e 1,7 metro de largura. Cada uma com a identidade do artista participante.

A exposição ficará no centro comercial até o dia 6 de agosto, quando será encaminhada à Oji Papéis, entre os dias 8 e 11 de agosto. Depois de passar por alguns locais turísticos da cidade – como a Prefeitura Municipal, Estação da Paulista, Aquário, Câmara de Vereadores e o Casarão de Turismo – as esculturas serão expostas no Salão de Humor, do dia 26 de agosto a 12 de setembro, no Engenho Central.

Após o período de exposições, as peças serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade, que abrirá um edital para leiloá-las diretamente para empresas, arrecadando recursos para investimentos na área social.

Erasmo Spadotto, diretor do Salão de Humor e do Cedhu e um dos artistas convidados, se diz bem animado com a novidade que esse evento propõe. “Sempre é ótimo colocar a arte à disposição da solidariedade, transformando e ajudando o próximo. Muito bom fazer parte disso e dispor do que sei e gosto de fazer em benefício de quem precisa. É um evento importante em um ano de comemoração pelo aniversário da cidade, e não só vai ficar marcado na lembrança, mas também pelo propósito”, conta Erasmo.

Outros convidados que passarão suas marcas às peças são: Adriana Frias, Daniel Ponciano, Edu Grosso, Eduardo Borges, Elisângela Mathias de Freitas, Evelin Debei, João Benatti, Marilu Trevisan e Willian Hussar.

HISTÓRIA – O Salão Internacional de Humor de Piracicaba surgiu em 1974, durante a ditadura militar, como iniciativa de um grupo de jornalistas, artistas e intelectuais atuantes no cenário político. A partir do sucesso das primeiras edições e do apoio da turma do jornal carioca O Pasquim, importantes cartunistas brasileiros contribuíram para a transformação do Salão em um dos mais conhecidos encontros do humor gráfico no Brasil e no exterior; é, ainda, um dos concursos mais antigos do gênero.