Vacinação antirrábica na área urbana começa nesse sábado

A campanha de vacinação antirrábica gratuita em cães e gatos da área urbana de Rio Claro, feita pela Fundação Municipal de Saúde, tem início nesse fim de semana. Basta levar o animal a um dos postos de atendimento no horário das 9 às 16 horas. A lista completa com os postos e datas de vacinação podem ser conferidos no site da Fundação Municipal de Saúde (www.saude-rioclaro.org.br) e na página da entidade no facebook.

No sábado (5) serão atendidos cinco bairros, em postos de vacinação montados na Vila Verde (Avenida 1-MP com a Rua 19-RV em frente CEU Mãe Preta), Vila Industrial (Rua 4-VI com Avenida 3-VI), Parque Residencial (Avenida 82A com Ruas 3A e 4-JPR), Jardim América/Vila Cristina (UBS da Avenida 54 A com Rua José Felício Castelano) e Jardim Bandeirantes (no “Projeto Bandeirantes”, Estrada da Bomba, atrás do antigo Cras).

No domingo (6) a vacinação prossegue nos bairros Arco-íris/Jardim Vilage (Rua 9C com Rua 16, em frente à Escola José Cardoso, e na quadra poliesportiva da Rua 6JA com a Rua 3), São Miguel (Rua 9A com Avenidas 72A e 74A, em frente à Escola Sylvio de Araújo, e no Anel Viário com Avenida 70A) e Parque Mãe Preta (Unidade de Saúde da Família da Avenida 1-MP com Rua 12-MP).



A vacinação antirrábica gratuita na área urbana de Rio Claro está programada para ser realizada até o dia 24 de setembro. A ação ocorre sempre nos finais de semana, das 9 às 16 horas.