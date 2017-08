U.S.E. Rio Claro promove Feijoada Beneficente

A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Rio Claro (U.S.E) estará promovendo no próximo domingo (6), em sua sede social, à rua 14 No. 240, bairro Consolação, uma Feijoada Beneficente, com música ao vivo. O evento terá início às 11 horas.

As adesões ao preço de R$30,00 (adulto individual) podem ser adquiridas na Livraria Espírita Páginas de Luz, mesmo endereço da sede da U.S.E, em horário comercial, ou com os dirigentes espíritas de Rio Claro. Crianças até 05 anos não pagam. E crianças de 06 a 10 anos pagam adesão no valor de R$ 15,00.

Segundo Claudia Rosalem, presidente da diretoria da U.S.E, o evento tem por objetivo a confraternização da comunidade espírita rio-clarense e da região, além de angariar recursos para a manutenção das inúmeras atividades e compromissos da associação ao longo do ano.

Para mais informações: 3533-5956 / 9-9831-5721/ 9-9235-4941/ 3523-2136 / 9-9678-3898.