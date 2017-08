Semana da Árvore é comemorada em RC

A Semana da Árvore contará com programação especial em Rio Claro neste ano. Marcadas para 22 de setembro, data que marca o início da Primavera, as atividades na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Feena, e no Floridiana Tênis Clube foram definidas em conjunto pela administração municipal através do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria e o secretário de Esporte e Turismo Ronald Penteado, Câmara Municipal representada pelo vice-presidente Julinho Lopes com o apoio do governo paulista através do secretário estadual de Meio Ambiente Ricardo Salles em reunião realizada na última segunda-feira, 31, na sede da pasta em São Paulo.

Rio Claro vai sediar, na data mencionada, a segunda etapa do Programa Município Verde Azul, o PMVA, entregar à comunidade a ponte reconstruída sobre o Ribeirão Claro bem como inaugurar o Pelotão da Polícia Ambiental que passa a funcionar no interior da floresta.

“Rio Claro conta com trabalho forte no que diz respeito à agenda ambiental. Por isso, vamos realizar a segunda etapa do Programa Município Verde Azul nesta cidade”, afirmou o secretário de Meio Ambiente Ricardo Salles ao confirmar presença no dia 22. O evento, que contará com autoridades de diversas regiões do Estado de São Paulo, será realizado nas dependências do Floridiana Tênis Clube.

Solicitação feita no início deste ano pelo prefeito Juninho da Padaria, a transferência da 3ª Companhia da Polícia Ambiental de Araras para Rio Claro também se tornará realidade a partir de setembro na Feena. “Agradecemos o apoio do governo paulista através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Rio Claro está intensificando as ações voltadas à segurança pública. Esta iniciativa vai aumentar a sensação de segurança na floresta, área importante do município utilizada diariamente pela população”, comentou Juninho.

Após longo período de espera, a ponte da Feena sobre o Ribeirão Claro será entregue à comunidade após serviço de recuperação. Julinho Lopes observa que a interdição deste trecho da floresta dificultou o acesso. “O acesso interditado há cerca de um ano está prestes a ser liberado. A restauração da ponte fortalece uma série de ações que o município passou a desenvolver na Feena a partir deste ano sempre com o objetivo de aproximar as famílias desta importante área verde do Estado de São Paulo”, citou.

O secretário municipal de Esporte e Turismo, Ronald Penteado, no encontro, ressaltou que Rio Claro voltou a fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro após cumprir, neste ano, prazos e critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo (Mtur). “Este é um importante mecanismo de mapeamento dos municípios que abre a possibilidade à realização de ações diversas bem como facilita a obtenção de recursos através da apresentação de projetos”, observou.