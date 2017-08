Santa Gertrudes vai ganhar Serviço de Residência Terapêutico

A casa será a primeira a ser inaugurada na região. Essa é uma grande conquista para o setor de saúde mental, já que agora eles poderão ter uma moradia e não mais viver internados, como ocorre atualmente.

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica ou simplesmente “moradia” – são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais. A casa vai funcionar com o suporte profissional sensível às demandas e necessidades de cada um. O suporte de caráter interdisciplinar (seja o CAPS de referência, seja uma equipe da atenção básica, sejam outros profissionais) considera a singularidade de cada um dos moradores, e não apenas projetos e ações baseadas no coletivo de moradores. O processo de reabilitação psicossocial busca de modo especial a inserção do usuário na rede de serviços, organizações e relações sociais da comunidade. Ou seja, a inserção em um SRT é o início de longo processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva inclusão social do morador.