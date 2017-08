Rio Claro recebe oferta de apoio parlamentar para o setor de cultura

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, recebeu nessa quarta-feira (2) a visita de Carlinhos Folha, assessor do deputado estadual Chico Sardelli (PV). Folha veio a Rio Claro a pedido do parlamentar para oferecer apoio a fim de incluir o município em projetos do governo estadual no setor de cultura. A reunião foi agendada pelo advogado Alcir José Russo Júnior, do PV local, e contou com participação da secretária de Cultura, Daniela Ferraz.

O deputado ofereceu apoio para instalar um pólo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) em Rio Claro. A instituição oferece cursos gratuitos à distância e semipresenciais. Outra oferta de ajuda foi com relação ao Projeto Guri, que oferece cursos gratuitos de iniciação musical. Rio Claro já desenvolve o projeto com alunos atendidos na Faculdade Asser.

Também foi discutida a doação de livros ao município pelo governo estadual. Rio Claro recebeu no final de julho 613 livros, além de DVDs, CDs e jogos literários que foram distribuídos para as quatro bibliotecas municipais e disponibilizados para uso do público. “Toda iniciativa em favor do município é bem-vinda. O governo municipal trabalha com união tendo como partido Rio Claro”, afirmou Juninho. Para Alcir Russo, “é importante esse alinhamento do PV local com a administração em busca de melhorias para o município”.

A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, solicitou a intervenção do deputado no governo estadual para a destinação de recursos para realizar a terceira etapa de restauração do Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, que inclui a higienização do acervo, climatização e iluminação adequada do espaço e aquisição de móveis para apresentação das exposições. O município já apresentou projeto na Secretaria de Estado da Cultura.