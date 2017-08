Rio Claro assina em Brasília implantação do curso de medicina

O município de Rio Claro está autorizado pelo governo federal a colocar em funcionamento um curso de medicina. O termo de autorização foi assinado na tarde de terça-feira (1) em Brasília pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em cerimônia que contou com as presenças do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, do presidente da Câmara Municipal, e do Padre Luiz Botteon, diretor geral do Claretiano Faculdade, entidade que oferecerá o curso.

O município foi aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) para receber o curso após uma longa fase de classificação. “A realização do curso de medicina em Rio Claro torna a cidade uma referência também na medicina, com os alunos tendo contato direto com a comunidade, conforme a filosofia de acolhimento e atenção aos que mais precisam”, comenta Juninho, que também agradeceu o apoio dos vereadores para a implantação do curso. “Foi o primeiro projeto de lei desta nova legislatura”, ressaltou.

“Num trabalho conjunto entre Prefeitura e Câmara, fizemos nossa parte para, em parceria com o Claretiano Faculdade, concretizar mais essa conquista para nossa população, um grande impulso à Saúde e Educação de nossa cidade”, comenta o vereador André Godoy.

A última etapa foi em junho quando técnicos da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem) vieram a Rio Claro para avaliar o funcionamento da rede de saúde local e também do Claretiano Faculdade. A previsão para a divulgação do resultado da avaliação final era de 60 dias, mas a data foi antecipada. “A estrutura da rede municipal de saúde foi aprovada pelo MEC, que considerou que Rio Claro tem condições de atender as necessidades dos estudantes e futuros médicos residentes”, informa o secretário municipal de Saúde, Djair Francisco.

Rio Claro faz parte da lista de 39 municípios brasileiros que vão implantar cursos de medicina dentro do programa Mais Médicos, do governo federal. No total serão criadas 2.355 vagas de graduação, sendo 55 em Rio Claro. A iniciativa tem como objetivo levar as graduações para os locais com maior carência de médicos.

Além de Rio Claro, receberam autorização para implantação dos cursos de medicina nesta terça-feira, no evento que teve a presença do presidente Michel Temer, os prefeitos de Campo Mourão (PR), Pato Branco, (PR) Angra dos Reis (RJ), Novo Hamburgo (RS) Lageado (RS), Araras, Guarulhos, Mauá, Osasco e São Bernardo do Campo (todos de SP). As demais cidades contempladas deverão ter portaria assinada em breve. Com esses credenciamentos, sobe para 291 o número de escolas médicas no país.