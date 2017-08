Revitalização da rotatória do Jardim Paulista I está sendo finalizada

A rotatória e os canteiros centrais localizada no final da Avenida Ápia, no Jardim Paulista I está em sua fase final de revitalização. O local ganhou nesta terça-feira (01) o plantio de 1.600 metros de grama esmeralda. Os trabalhos estão sendo realizados pelos funcionários da pasta de Parques e Jardins.

“Com o plantio das gramas, os serviços de adequação estão na fase final e acreditamos que nas próximas semanas o local já esteja pronto para ser entregue aos moradores”, comenta o secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, que vistoriou os trabalhos nessa terça-feira (1) acompanhado do diretor de Parques e Jardins, Tadeu Olivetti.

Recentemente o local recebeu uma passagem para pedestres e o plantio de palmeiras jerivás e fênix, além de mais de duas mil mudas do arbusto conhecido como mini ixora. A rotatória também recebeu quatro braços de iluminação, deixando o trecho mais iluminado aumentando a sensação de segurança para quem transita no local

A rotatória recebeu o nome em homenagem póstuma à moradora Jovelina dos Santos Vendrami, conhecida como “Dona Jovem”, que sempre trabalhou em benefício da comunidade.

Além dos serviços na rotatória da Avenida Ápia, melhorias também foram feitas pela prefeitura na região do trevo Victor Lopes Junior, mais conhecido como rotatória da Viviani Veículos. Os trechos sem calçamento na Avenida 11 receberam calçadas e as guias e sarjetas foram pintadas.