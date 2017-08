Prefeitura conclui licitação para praça esportiva no Novo Wenzel/Bonsucesso

A Prefeitura de Rio Claro concluiu nesta terça-feira, 1º, o processo licitatório para definir a empresa responsável pela construção da praça esportiva que irá atender a região dos bairros Jardim Novo Wenzel, Bonsucesso e Bom Retiro. “Esta é mais uma medida do governo municipal de incentivo as atividades esportivas”, observa o secretário de Esporte e Turismo (Setur) Ronald Penteado que participou da assinatura do contrato com a empresa Prodex Construtora e Comercial Ltda., de Leme, que sagrou-se vitoriosa na concorrência.

Também participou da assinatura do contrato o representante da Prodex, Anderson José Bacciotti. Pela Câmara Municipal, estiveram presentes o vereador Luciano Bonsucesso (PR) e seu assessor Marco Peres.

A obra total está orçada em R$ 421.870,00 recurso este disponibilizado pelo governo federal para Rio Claro através da emenda assinada pelo deputado federal Miguel Lombardi. Na área localizada na Rua 3-JW entre as Avenidas 13-JW e 15-JW, no Jardim Novo Wenzel, serão implantados campo de futebol, vestiários, quiosques, academia ao ar livre, entre outros dispositivos voltados à pratica de esporte e lazer.

Com o encerramento da licitação, explica o gerente de Licitação, Oséias Lopes Ferreira, a Prefeitura de Rio Claro fará a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município. A partir daí, cabe à Secretaria Municipal de Obras liberar a ordem de serviço à Prodex. “A previsão é de que a obra tenha início na segunda quinzena deste mês”, sinaliza Anderson Bacciotti ao adiantar que a construtora vai utilizar cerca de 20 funcionários à realização do serviço.

“Esta obra vai beneficiar região importante da cidade que não conta com opção de lazer”, avalia Ronald Penteado. “É preciso destacar, também, que Rio Claro passará a contar com mais um campo de futebol para a realização de campeonatos”, acrescentou o secretário.

Luciano Bonsucesso agradece o deputado Miguel Lombardi, que liberou só para esta obra mais de R$ 400 mil para Rio Claro e o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria pelo apoio em toda a tramitação do processo que pavimentou o caminho à realização da obra

O vereador enfatiza que a assinatura do contrato trata-se de um passo importante para a realização do sonho de muitas famílias que moram no Jardim Novo Wenzel e região. “Os bairros foram entregues sem opção de lazer. Agora, os moradores além do campo de futebol poderão contar com academia ao ar livre, quiosques, entre outros dispositivos de lazer”, completa.