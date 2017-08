Moradora do Alan Grey vê melhoria no bairro após 10 anos

Moradora do local há 12 anos, Nádia Fuzaro, aprova os serviços de melhorias que a prefeitura de Rio Claro está realizando no bairro Alan Grey. Nádia diz que nunca havia visto melhorias do tipo desde que se mudou para o local. “Em algumas vias do bairro era impossível transitar com o carro, agora a colocação da raspa de asfalto está bem melhor”, destaca.

O Alan Grey fica na região do distrito de Ajapi e está recebendo nesta semana melhorias da prefeitura em pontos críticos. Os serviços incluem a desobstrução de vias, nivelamento do solo e a colocação de raspa de asfalto. Os serviços estão sendo feitos pela Secretaria Municipal de Agricultura.

“Com a raspa de asfalto ampliamos a durabilidade do serviço”, explica o secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, que acompanhou os trabalhos junto com diretora da pasta, Ellen Sarti.

A expectativa é de que os serviços no bairro prossigam durante toda esta semana. Desde o início do ano a prefeitura de Rio Claro vem redobrando a atenção à região rural do município, melhorando as condições de trânsito nas estradas vicinais e em trechos sem asfalto.