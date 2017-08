Índices de criminalidade em Rio Claro caem

A Seção de Comunicação Social do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior informa que, no 1º semestre de 2017, comparado com o mesmo período do ano anterior, conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (www.ssp.sp.gov.br), houve redução nos principais índices criminais no município de Rio Claro.

1º SEM 2016 1º SEM 2017 Redução

Homicídio: ………………….13………………11………………15%

Roubo: ………………………681…………….476……………..30%

Roubo de veículos: ……..165…………….155……………… 6%

Furto de veículos: ………324…………….288……………….11%

A redução nos indicadores criminais em Rio Claro é resultado do empenho diuturno de todos os policiais militares que aqui trabalham, somado a atuação integrada com as outras forças de segurança do município e o apoio do setor de fiscalização de alvarás e posturas públicas da Prefeitura Municipal de Rio Claro.