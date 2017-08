Guarda civil detém indivíduos furtando materiais em escola municipal

Por volta das 07:20h da manhã de terça-feira, alertados por populares a Guarda Civil compareceu à Av. M-33 entre Ruas 6 e M22, no Jardim Ipanema, onde segundo denúncia, foram avistados dois indivíduos em cima do telhado da Escola Municipal Sueli Aparecida Marin furtando materiais. Com a chegada das viaturas da GCM os indivíduos se evadiram tomando rumo ao córrego que divide os bairros Jardim São João e Jardim Azul. Uma equipe conseguiu alcançar e abordar os indivíduos. A.C., 24 anos pardo e L.G.L.M.S., 20 anos, branco, haviam separado vários materiais que pretendiam subtrair, sendo 25 esquadrias de alumínio, 15 barras de alumínio dobradas, 4 caixas de energia, 2 caixas de suporte da mangueira do hidrante. Os indivíduos utilizaram 2 chaves de fenda, 1 alicate, 1 turquesa e 1 marreta para ter acesso ao interior da escola para praticar o furto. Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos a Central de Polícia, onde foi ratificado o flagrante de furto.