Curso de Medicina do Claretiano – Faculdade é autorizado

Na tarde deste dia 1º de agosto, terça-feira, o Reitor do Claretiano, Pe. Sérgio Ibanor Piva; o pró-reitor administrativo da instituição, Pe. Luiz Claudemir Botteon, a coordenadora pedagógica do Claretiano, a professora doutora Pricila Bertanha, o coordenador administrativo do Claretiano – Stella Maris, Wander Malagutti, além do prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior e do presidente da Câmara Municipal da cidade, estiveram em Brasília participando da assinatura do ato que autoriza a criação de novos cursos de Medicina no País.

Uma das instituições credenciadas é o Claretiano – Faculdade, que fica na cidade de Rio Claro. Agora, após a publicação do ato no Diário Oficial da União (DOU), o Claretiano – Faculdade iniciará o processo de inscrição dos candidatos. Isso porque, a instituição está autorizada, oficialmente, a abrir o processo seletivo para a primeira turma do curso de medicina. A previsão de abertura das inscrições é para o mês de setembro com prova agendada para dezembro. De acordo com o Pe. Luiz Botteon, a autorização do curso de Medicina do Claretiano é uma conquista histórica para toda a Rede de Educação. “Representa um marco para a nossa história, pois Medicina é um curso completo que visa a formação de pessoas que irão cuidar de vidas e isso vem ao encontro da nossa filosofia que é a formação com visão humanista”, observa o pró-reitor administrativo.

O evento solene contou com a presença do Presidente da República, Michel Temer; do Ministro da Educação, Mendonça Filho, e outros ministros e autoridades políticas nas esferas estadual e municipal. Durante seu discurso Mendonça Filho comentou que seu ministério está no caminho certo ao autorizar a criação desses cursos que gerarão 2.305 vagas em vários estados do país. “Cumprimos mais uma etapa da nossa missão como gestores da educação brasileira”, afirmou o ministro da Educação, ressaltando que de início os Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul serão beneficiados com os novos cursos de Medicina.

Estrutura

O Claretiano – Faculdade possui estrutura completa para o curso de Medicina, desde tecnologia e equipamentos, até corpo docente especializado. São equipamentos de última geração em laboratórios específicos para cada necessidade e fase que o aluno passará. Os laboratórios de Habilidades e Simulações contam com centro cirúrgico e de emergência, além de leitos de UTI, que demonstram o dia a dia de um médico da família, viés do curso oferecido pelo Claretiano. Além da estrutura laboratorial, o Claretiano oferece parcerias com o Sistema Único de Saúde, a Santa Casa e os hospitais particulares de Rio Claro, além de intercâmbios com instituições de outros estados e também do exterior para que você possa ter acesso às diversas realidades que envolvem os pacientes e a saúde dos pacientes.

Vestibular

O vestibular será realizado pela Fundação Vunesp, na primeira quinzena de dezembro. Serão disponibilizadas 55 vagas, além das bolsas oferecidas pelo Prouni. As aulas têm previsão de início em janeiro de 2018. Interessados podem se cadastrar no link www.claretiano.edu.br/medicina e aguardar a liberação das inscrições oficiais do vestibular.