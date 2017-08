O curso de extensão “Biocombustíveis e Sustentabilidade Energética”, oferecido pelo Instituto de Pesquisa em Bioenergia (IPBEN), será realizado em seu Laboratório Central, situado à Rua 10, no 2527, Bairro Santana, em Rio Claro.

O curso tem como objetivo apresentar as etapas de produção e desenvolvimento de biocombustíveis tais como: processamento da biomassa, pré-tratamentos, hidrólise enzimática, fermentação e processos de biodigestão usados no re-aproveitamento de resíduos orgânicos. Além disso serão abordadas ferramentas analíticas utilizadas no monitoramento da qualidade dos biocombustíveis; técnicas modernas de genômica e aplicação da biorrefinaria na conversão de resíduos em produtos de valor agregado elevado, analisando as perspectivas industriais do

setor.

Estrutura: As aulas serão oferecidas nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/08/2017, das 19:00 às 22:30h, com carga horária total de 21 horas.

Certificado: Fornecido pelo Instituto de Pesquisa em Bioenergia IPBEN/UNESP, mediante 70% de presença e avaliação.

Conteúdo do curso: O curso abordará as principais etapas dos processos de produção e ferramentas modernas aplicadas ao desenvolvimento de biocombustíveis:

– Qualidade e monitoramento dos biocombustíveis;

– Biomassa como matéria-prima para biocombustíveis;

– Produção de biomoléculas de interesse industrial a partir de resíduos da indústria de biocombustíveis;

– Biodigestão de resíduos orgânicos aplicada à geração de biocombustíveis;

– Genômica e evolução experimental de leveduras aplicadas a biocombustíveis;

– Biorrefinaria aplicada em processos de produção de biocombustíveis.

Docentes: Adilson Roberto Gonçalves; Jeferson Gross; Jonas Contiero

Michel Brienzo; Nelson Ramos Stradiotto; Sandra Imaculada Maintinguer

Mais informações: Telefone: (19) 3531-8404 (Luis Ricardo) E-mail: cursos@ipben.unesp.br (fonte – Assessoria de Comunicação e Imprensa)